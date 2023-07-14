勞動部勞動力發展署今年度「技能合作國際研討會」，於今日在台北六福萬怡酒店舉行，來自全球之技能組織代表及專家學者外賓與我國技能主管單位及專家熱烈討論，為我國國際技能交流與合作開啟新的篇章。發展署2019年3月與國際技能組織（WorldSkills International，下稱WSI）簽署合作瞭解備忘錄，並成立全球第2座WSI能力建構中心，積極整合資源，協助友好國家推動職業教育及培育技術人才，並強化我國與國際組織的鏈結性，根據不同會員國的需求，透過技能諮詢、工作坊、研討會、人才培訓等各種協助模式，提升各國技能水準。

這次研討會有21國31位外賓出席，包括WSI會長、常務理事、各會員國代表、比利時佛拉芒區就業暨職訓總署長等職訓政策主管機關代表，另史瓦帝尼、阿曼及英國駐臺館處亦派員出席盛會。研討會主題為「後疫情技能競賽及能力建構挑戰與前景」，來自非洲聯盟、法國、英國、波蘭、澳洲、韓國等代表們分別分享各自地區與國家的成功經驗，內容涵蓋國際最佳實務、卓越技能研究及技能競賽等多個面向。我國則分享在能力建構實務經驗以及與國際合作的成果和政策措施，結合各國的力量共同促進技能的發展，為後疫情時代各國如何促進技能培訓與發展多方提供學習與借鏡。

勞動部部長許銘春致詞時表示，3年前疫情爆發的時候我國捐贈醫療口罩支援需要的國家，展現了臺灣在工具機設計與製造的實力，這些都是我們長期推動技能，培養技能人才的結果，我們也非常樂於將這樣經驗與國際社會分享。政府也持續投入資源提升培訓環境，希望這次WSI各國代表參與，能給我國多支持與指教，同時感謝WSI及WSA對臺灣技能之肯定，讓我國再次取得國際技能賽事主辦權。

WSI會長Chris Humphries致詞時表示，WSI 2023年的主題為「國際技能一家親」，各國政府、行業和教育者必須將技能視為優先議題，透過技能競賽、能力建構及全球合作夥伴關係，幫助更多人，特別是年輕人，透過重視技能並發揮他們的潛力。另外全球產業、經濟及社區發展的差距擴大，所以我們需要應對工作場所的變化、公平對待每個人，並提出有效解決方案。

這次研討會得到與會者廣泛讚賞，實為技能發展政策執行者與專業人士提供寶貴交流平臺，並紛紛肯定我國為全球職業技能發展做出貢獻，期待與我國有進一步共同合作的機會，建立更緊密的夥伴關係。