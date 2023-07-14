北科大資材營27位學生，日前與熱炒店爆出「白飯之亂」，事件延燒多日未平，熱炒店王老闆12日突然宣布，「本月16號起無限期停業。」試圖想讓風波止血。不過在新北中和一家便當店，老闆相當霸氣，開業8年始終如一提供「內用白飯免費續」。

「白飯之亂」別再吵！ 便當店內用免費續飯 老闆超霸氣喊：攏宗來

《中時新聞網》記者中午用餐時間走訪，位在新北市中和的便當店，店內客人絡繹不絕，老闆外送電話接不完，而櫃檯、客人餐桌上，可清楚看見「內用白飯、湯及辣椒免費續」的張貼字樣。

徐老闆透露一天煮約10鍋飯，一鍋約50人份。（游定剛拍攝）

7年級生的老闆徐小明，原本從事廣告媒體業，八年前，因緣際會下投入餐飲業，他學中做、做中學，一步一腳印，任何事都得親力親為，在競爭的餐飲市場中，殺出自己一條血路。

店內用餐時間人潮絡繹不絕。（游定剛拍攝）

秉持著「不怕客人吃，就怕客人吃不飽」的精神，徐老闆霸氣向記者說，「本店的白飯隨你吃、『宗來啦！』」而有位客人令他印象深刻，「他是一位學生，最高紀錄一次吃4個便當，我也讓他加快4個便當量，客人獲得開心很重要。」

客人餐桌上貼店內用餐白飯免費公告。（游定剛拍攝）

對於開店當老闆初衷，徐老闆有感地說，「把陌生人服務到滿意後，才達成這個生意，但客人不要抱持著，『老闆就要給我的心態』，彼此間互相很重要！」