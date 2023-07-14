范少勳（右二）和唐振剛（左）爆口角飄煙硝味。（時創影業提供）

唐振剛被范少勳打臉頰破相。（時創影業提供）

郭雪芙和范少勳在W劇場《因為你如此耀眼》中參加蛋糕比賽，透過做蛋糕寄託對各自父親的思念，更上演牽手情，感情急速加溫，郭雪芙更直球對決，質問范少勳：「你是不是喜歡我？」

郭雪芙認為飾演的角色太單純、容易相信別人，才導致無法接受人生驟變；現實中她需要靠多相處來建立信任感，「如果一旦開始相信對方，就會變得盲目，會因此缺乏安全感，在感情中變得強勢、也容易受傷。」

范少勳也說第一次見到郭雪芙時很高冷，「但讀本互動之後，發現雪芙其實蠻感性的。」隨著2人感情升溫，戲裡喜歡范少勳的蔡黃汝也開始使壞，設局曝光唐振剛和郭雪芙的婚姻關係，要讓郭的人設崩壞，沒想到范少勳跳出來護花，和唐振剛扭打，讓蔡黃汝原地嚇傻。

唐振剛回憶那場打戲表示：「少勳一開始會擔心打到我，但他練習幾次後就控制得很好，幾乎差一點就打到我，甚至能感受到拳頭有風。」也大讚范少勳強而有力的右勾拳「不只運動能力好，反射能力也非常好！」

Ｗ劇場《因為你如此耀眼》每周日晚間8點東森戲劇40頻道，晚間10點TVBS歡樂台42頻道連播2集，晚間12點Netflix、LINE TV一次上架2集。