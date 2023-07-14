這樣特別的服務你有在ATM裡看過嗎？一名網友日前使用ATM時，赫然發現出現「宮廟服務」的選項，讓他覺得相當困惑，特地上網發文詢問。未料，貼文一出竟然許多網友歪樓，笑說「現在先存，以後冥府可用」、「8+9支援輸贏」，不過隨即有內行人解釋，宮廟服務其實超級方便，靠ATM就可點光明燈、安太歲，操作方法讓人驚嘆。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，他在使用ATM時，發現服務介面上除了有提款、轉帳、餘額查詢等常見功能以外，還有一個罕見的「宮廟服務」，讓他納悶究竟是什麼樣的服務，開玩笑說：「我就問…宮廟服務是什麼鬼？」

有內行人解釋，「宮廟服務」其實超級方便，還能省下排隊的麻煩。（圖／網友授權使用）

貼文曝光後，引來超過5千名網友按讚朝聖，「叫8+9支援輸贏」、「現在先存，以後冥府可用」、「轉帳中請"燒"後」、「可能鬼月快到了，所以推出這項服務」、「+50元有線上收驚，異業合作」。

另外，也有內行網友揭曉宮廟服務的真實用途，不僅可以藉此點光明燈，或是安太歲，許多知名金融機機構都會和各大宮廟合作推出服務，只要在ATM點選宮廟、點燈等項目，自動扣款後再列印回函，填好寄回宮廟就可完成點燈、安太歲的程序。尤其在疫情爆發時，還能藉此避免排隊搶點燈，引發群聚感染。