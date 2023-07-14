屏東夏日狂歡祭將於15日盛大登場，縣府加碼推出限定版郵輪巴士，一次玩4大景點，每梯次限量40位名額。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東夏日狂歡祭將於15日盛大登場，縣府加碼推出限定版郵輪巴士，一次玩4大景點，每梯次限量40位名額。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東夏日狂歡祭將於15日盛大登場，縣府加碼推出限定版郵輪巴士，15日起至9月2日為期2個月，每周六發車共計8梯次，1人只要699元，就能前往二峰圳玩水消暑、屏東可可園區DIY體驗、潮州鐵道園區及林後四林平地森林園區等4大景點，每梯次限量40位名額，要搶要快。

屏縣府指出，夏日狂歡祭限定版郵輪巴士路線，起點由「潮州轉運站」集合上車，並增加「林後四林平地森林園區」接駁點位，讓民眾可彈性選擇上車地點，同時也再次結合來義鄉「二峰圳」景點，炎熱夏天泡在清澈的伏流水裡消暑最適合不過了。

縣府說，此次還邀請在地專業導覽解說員敘述日本工程師鳥居信平先生、如何完成巨大工程地下集水廊道，將隱身地下清澈的伏流水變成當地民生及灌溉用水，讓屏東農田在枯水期也不會缺水灌溉。

郵輪巴士接著再前往「屏東可可園區」，安排體驗可可DIY活動，讓聆聽導覽之餘更能親身感受屏東可可的感動，同時也將帶領大家見證藍白風格君王教堂近一甲子的繁華落盡，而午餐還特別規畫在地風味午餐及特色飲品，包含客家小炒、萬巒在地滷豬腳及客家特色鹹魚肉餅等，邀請大家品嚐屏東在地美食。

下午則安排導覽「潮州鐵道園區」，全台首座火車維修兼具休閒觀光機廠，鐵道文物館內展示各式各樣的鐵路機械、列車車廂、更有全台唯一50噸大物車，也是鎮區之寶。最後抵達「林後四林平地森林園區」，盡情享受今年暑假限定的「2023夏日狂歡祭」活動，也感受屏東多1度的熱情。