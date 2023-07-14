國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（14）日早接受訪問時表示，「我是第一個到大陸的公安」，侯友宜競選辦公室晚間回應，「公安」一詞說法不夠精準，確實易讓人誤解。
侯友宜競選辦公室強調，此段談話，為描述民國83年，當時任職刑事局的侯友宜，前往大陸處理千島湖事件時，兩岸警政官員見面，大陸公安部門人員對他說，「你是第一個到大陸的公安」，侯市長上午引述，為還原當時談話內容。
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（14）日早接受訪問時表示，「我是第一個到大陸的公安」，侯友宜競選辦公室晚間回應，「公安」一詞說法不夠精準，確實易讓人誤解。
侯友宜競選辦公室強調，此段談話，為描述民國83年，當時任職刑事局的侯友宜，前往大陸處理千島湖事件時，兩岸警政官員見面，大陸公安部門人員對他說，「你是第一個到大陸的公安」，侯市長上午引述，為還原當時談話內容。
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