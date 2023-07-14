烏克蘭第47機械化旅，該作戰序列也就是早前媒體所稱呼的北約旅，配備有備受注目的豹2A4、豹2A6以及M2布萊德雷步兵戰鬥車，並且受過北約部隊的訓練所組建。可惜，自6月4日烏軍發起大反攻以來，該旅在札波羅熱的奧雷霍夫方向慘遭俄軍重創。一名該旅的無人機偵查士本週四（13）在推特上分享了他們前往德國接受美軍教官訓練的所見所聞，似乎跟外界的期待有些落差，本篇報導將採逐字稿形式，有當過兵的讀者一定會很有畫面，且讓我們一窺北約戰訓的神秘面紗。

Тред про навчання в Німеччині. Частина 1

Розкажу про них з точки зору простого солдата. Тоді я був у відділенні БПЛА, взводу розвідки, одного з батальйонів.

Наша бригада направляється на закордонні навчання для опанування нової техніки та бойового злагодження. pic.twitter.com/3H8r5SGmsV — Рядовий Шутнік 2.0 (@WT3ll) July 12, 2023

根據烏克蘭戰士@WT3ll 13日分享：「我將從一個普通士兵的角度向您講述我們的故事。當時，我編制在一個營下面的無人機偵察排。我們旅被派往國外參加演訓，以掌握新裝備和作戰協同。我們本應抵達一個美國基地，那裡已有許多烏克蘭士兵接受過訓練。但這是他們第一次接訓一整個旅。

收拾行李時，主要規則是只穿烏克蘭MM14迷彩服。上面不能有卡通圖樣、美女或其他圖案的臂章。很多人自費買了舒適的制服和裝備也不能用，在美國人面前，我們必須按表操靠課著裝。

2023年6月22日，一名烏克蘭軍人在前線附近的訓練場散步資料照。（路透社）

辦理證件、乘車前往邊境、海關、乘車前往機場、飛機、乘車前往基地，10個小時後我們就到了，一切都進行得很快。

我當時在一個偵察排，接受美國遊騎兵（Ranger）的訓練。所以訓練重點當然就是偵察。有3個主要教官，他們都是大塊頭。他們3人同樣正襟危坐。

我們早上6點就排好隊，結果發現訓練9點才開始，為什麼？出於某種原因，美國人喜歡「早到多等」的規則（指美國人遲到）

第1天，熟悉武器。他們向我們詳細介紹了M-16步槍的結構和主要部件。這堂課非常有用，很明顯他們已經使用這把槍很多年了。

當與教官交談時，教官才意識到我們當中有很多有實戰經驗的人，有些人已經實戰過好幾個月。然後教官們意識到，他們的訓練課程，並不是為了擁有戰鬥經驗的人設計的。他們以為來的都會是新兵，而所有的訓練都是為新兵訓練所準備的。

2023年6月15日，烏克蘭扎波羅熱州，烏克蘭軍人在前線後方的訓練場參加演訓資料照。（路透社）

我們立即詳述了我們的作戰能力和我們的需求——射擊、部隊協同作戰以及跨單位協調、工兵作業、無人機飛行等。他們（美國人）承諾會修改課程以適應我們，但令人掃興的是，幾乎沒有任何改動。

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課程持續了大約6個小時，下午我們已經自由活動了。這段時間我們很自由，但也沒有什麼娛樂活動。我們不知道營區裡有健身房和娛樂區，也沒有人告訴我們可以去那裡。

第2天，我們必須進行操練和槍械訓練。現在我們必須在早上5點排隊。我們穿上全套戰鬥服，在9點射擊開始前集合、列隊、學習。

我們再度意識到，制定時間表並不是美國人的強項（意思是美國人又遲到延宕了）不過，早起的好處是有機會吃早餐和鍛鍊身體。

9點，我們到達距離營地幾公里外的靶場，我們被告知安全注意事項，機槍手被告知他們必須在11點鐘去另一個靶場。他們非常高興，然後回到了營地。簡報結束後，我們去了靶場。現在我們必須等待前面所有排的射擊。好在我們的帳篷有暖氣，保溫杯里有茶和咖啡。所以，我們早上5點起床，下午1點射擊訓練。為什麼，我不知道。

訓練是絕對標準的，1個彈夾，1個特殊的目標，以及如何歸零。然後我們去射擊100、200、300米處的人形靶（倒靶）。又是2個彈夾。從那以後，我有1個多月沒有開過槍。

第2天結束後，我們終於不用再一大早被叫去列隊。他們終於制定了某種時間表，我們可以睡到7點，吃早餐，9點去上課。

2023年6月15日，烏克蘭扎波羅熱州，烏克蘭軍人在訓練場參加演訓資料照。（路透社）

接下來的訓練課程是定向越野和製圖，在一週的時間里，他們教導我們看地圖、讀坐標、測方位角、將方位角從指南針轉換到地圖，反之亦然。

當我們告訴他們我們在平板電腦和手機上使用電子地圖時，他們並沒有把我們當回事。他們根本不依賴電子設備，而我們帶著中國智慧型手機和平板電腦執行任務，這對他們來說簡直是天方夜譚。

是的，對！設備可能會坐壞、壞掉，而且你總是隨身會帶著紙質地圖（如果沒有毀損的話）。但實戰過後，我再也不想用紙質地圖了！

4軸飛行器（無人機）也是如此。怎麼使用陸製DJI Mavic（大疆無人機的型號）作戰的概念以及其他民用無人機的應用，根本不在他們的計劃之內。當然，他們（美國人）正在研究我們的戰爭，但他們依舊對我們使用無人機感到驚訝。

對於偵察兵來說，爬上山頭，用紙地圖和方位角標出一個點的坐標，用無線電呼叫炮兵，進行調整並返回，這才是正常程序。

當然，他們也有無人機。他們有不同類型的飛機，但那些都是旅級的。（意即大大型無人機，例如死神無人機那類的）

這清楚地表明，除了在伊拉克、阿富汗、敘利亞等地與當地人的戰爭外，美國人已經很久沒有參加過一場嚴肅的戰爭了。他們的軍隊甚至連中國大陸製的（DJI）Mavic 3都沒有，這讓我們感到震驚。

講座結束後，我們開始了實際演練。任務非常簡單。給你1張區域地圖，1張帶坐標或方位角和距離的點列表，你必須找到這些點。因此，我們又花了一周的時間在德國自然保護區內行走，尋找並敲擊這些點。

老實說，這2個星期是最有趣的，因為我們真正學到了一些東西，儘管是很初級的東西。順便說一句，在那一刻，我看到了自己在閱讀地圖方面的天賦。

Тред про навчання в Німеччині. Частина 2

Так я був у взводі розвідки, навчали нас американські рейнджери. Програма була націлена саме на розвідку. Було три основних інструктор, ось такі мордовороти. Вони втрьох були однаково квадратними. pic.twitter.com/tltQY3yIh6 — Рядовий Шутнік 2.0 (@WT3ll) July 12, 2023

然後，利用地圖導航的經驗，我們開始學習如何校正火砲落點。課程在一間配有大屏幕的特殊房間內進行。您面前有一張大地圖，屏幕上是地形的投影。看起來就像您從山上俯瞰地圖上的區域。

在校正火砲落彈點之前，會有一個關於火砲類型、砲彈種類、請求開火的程序等的講座。美國偵察兵自己下令砲擊、彈藥類型、射擊次數等。

對他們（美國人）來說，呼叫砲擊意味著擊中一個目標，任務就完成了。但這不是用在我們（烏克蘭軍）身上，我們砲彈數量有限而敵人目標眾多。

順便說一句，別拿白磷彈和紅磷彈跟美國人開玩笑。當我們下打火砲命令對模擬敵人的人力點使用磷彈進行訓練射擊，因為磷可以用來燒夷敵人的倉庫，他們（美國人）變得非常緊張。

我們花了3天時間學習如何做這個，這也是1個很好的經驗。這甚至有點像無人機校正。1個目標出現在地圖上，你在地圖上打它，對它大叫，然後大砲在螢幕上轟擊它。不過這不是很可信，因為炮彈總是擊中你說的目標。

雖然我們在德國，但不被允許離開基地。所以我們就回到營帳裡休息，洗衣服，放鬆一下。我們發現鄰營有一個健身房，就去了那裡。