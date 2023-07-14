台南市賴姓老翁與4名親友13日上午10時許一起到梅嶺健行，賴男體力好走在前頭，家人卻在下午3時許攻頂下山仍不見其蹤，心急報案，警消成立救難隊在走梅峰古道搜索兩天，仍不見人影，決定15日上午出動空拍機、搜救犬擴大搜尋。

80歲賴男13日與4名親友一起走梅嶺梅峰古道，該步道長約2.3公里，單趟攻頂路程約1小時，賴男13日與親友登山，因體力好走在前面，親友在登山過程雖被賴男甩開，仍覺得回程就會遇見，因此不以為意。

直到4人攻頂，下午3時許下山到二層坪停車場，卻仍不見賴男蹤影，因他登山時未帶手機與飲用水，親友聯絡不上，賴男兒子心急報案，稱父親身高165公分，身著淡橘色上衣，深藍色長褲。

搜救人員組隊上山，分成兩條路線，在梅嶺一線天、竹子尖山附近搜尋，直到天黑仍未發現。

搜救人員14日持續展開搜尋，上午在梅峰步道三角點左右各800公尺（家屬與失蹤者失聯處）分兩組搜索，回程搜索觀音步道、梅峰步道。下午搜索竹子尖山、竹子尖山往花瓣山、梅龍步道，但都未發現賴翁。

直到晚間6時，因天色昏暗，搜救較具危險性，經與家屬溝通，再度暫停搜索，預計15日繼續搜尋，規畫出動空拍機、搜救犬擴大搜尋。

梅嶺在地居民表示，梅峰古道坡度平緩好走，攻頂全程也不長，是熱門登山步道，過去從未發生登山客受傷事故，但13日山區曾下雨，研判可能山路泥濘溼滑，造成意外。