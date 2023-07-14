南投林管處自2022年起展開國土綠網計畫纖紅蜻蜓生態調查，確認埔里、魚池共21處濕地為其棲地。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

纖紅蜻蜓體長0.35至0.41公分，體型瘦小，主要特徵側視有3條黑色寬大斜斑、腹部紅色，僅分布在南投縣內的台灣特有種昆蟲，南投林管處自2022年起展開國土綠網計畫纖紅蜻蜓生態調查，確認21處濕地為其棲地，未料受乾旱影響，今年僅1處發現纖紅蜻蜓成蟲，讓專家相當憂心，將持續監測。

纖紅蜻蜓（Sympetrum nantouensis Tang Yeh ＆ Chen 2013）為蜻蜓科赤腹蜻屬，2013年才被發現命名，僅分布在南投縣內的台灣特有種昆蟲，相當珍貴稀有，2022年集集特生中心副研究員邱美蘭、生態專家彭國棟集及新故鄉文教基會等人，深入埔里、國姓、魚池等共40處草澤濕地進行調查，確認21處是纖紅蜻蜓棲息地，海拔高度在500多至700多公尺之間。

南投林管處表示，調查發現纖紅蜻蜓主要棲息在森林、灌木或竹林圍繞的草澤、湖泊、野溪及人工水池，其稚蟲羽化時間為5月8日至8月29日，多發生在晚上9時許到清晨2時許之間，水蠆會由草澤、水域、水邊或林下濕地、落葉堆中爬到水草或其他附著物上，慢慢進行羽化。羽化後緩慢飛行到草澤邊半遮陰的森林、草原或茶園中，繼續生活成長。

生態專家觀測紀錄指出，成蟲最早出現時間在6月13日，成蟲交配產卵時間為7月12日至12月12日，高峰期以9月至11月為主，推估從剛羽化的未熟成蟲到成熟成蟲，約需20至40天；調查期間拍攝到纖紅蜻蜓交配時非常獨特，牠們在空中拋卵交配行為十分罕見，是台灣少有採取這種產卵方式的蜻蛉目昆蟲。

「乾旱對纖紅蜻蜓稚蟲成長、羽化時間與繁殖數量的影響，令人擔憂。」南投林管處說，近年極端氣候影響下，去年5處濕地有纖紅蜻蜓成蟲，但今年中南部嚴重乾旱，目前僅1處觀察到成蟲，究竟乾旱對纖紅蜻蜓的影響有多大？將結合專家與志工持續關注及調查監測。