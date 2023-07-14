業界老實說，目前歐美貨載狀況不是很好，但美國線靠著航商一面控艙、一面喊漲，反覆操作，逐漸達到築底再拉高的護價目標。美國貨載7月稍有起色，較5、6月增加，但不比疫前多，隨著運價大跌，中小型船舶退出市場，航商7月中順勢喊漲成功，陸續調漲GRI運價每40呎櫃漲400～450美元，調漲情況也反應在本周北美線的運價漲勢。

根據SCFI最新報價，上海到美西每40呎櫃運價1,771美元，上漲367美元、周漲26.14％；美東線每40呎櫃運價2,662美元、上漲294美元、周漲12.42％。

歐洲市場需求低迷，但本周已經看到止穩，上海到歐洲線每20呎櫃738美元，小跌2美元、周跌0.27％；到地中海線每20呎櫃運價1,412美元，小跌1美元、周跌0.07％。

歐系航商馬士基、赫伯羅特等，預計8月喊漲，調高亞洲至西北歐不分類貨品運價（FAK）每20呎櫃漲至1,025美元～1,050美元，每40呎櫃漲至1,900美元～1,950美元，以現貨市場運價換算，調幅高達30％、50％，是歐洲線今年以來首次喊漲，並預告其他航線費率或許也會調漲。

部分貨代業者稱，歐洲通膨嚴重、經濟況狀不好，進入第三季旺季，貨量仍在低檔盤旋，8月喊漲行動的難度恐較美國線高。