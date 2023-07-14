當前快時尚流行造成環境衝擊，各大服裝品牌也開始反思如何減低過度浪費及環境保護，紛提倡舊衣回收改造。此次活動與國際潮流接軌，邀請知名服裝設計師Daniel Wong，從舊衣發掘靈感，為林修銘和同仁量身改造專屬造型，以提倡環保再造，感受舊衣改造的綠色時尚美學。

證交所表示，期藉由SDGs系列減碳活動，舉辦舊衣回收日，號召同仁們提供二手衣物，以「舊衣創新生，環保做公益」為主題，收集近千件衣物，依減少添購衣服的概念約可減少4,200公斤的碳排放量。所收集的舊衣轉贈予勵馨基金會，希望透過捐助服裝物資，能為即將出社會的新鮮人與二度就業婦女一臂之力，順利進入職場。

證交所為擴大環境守護的範圍及影響力，以綠色營運為方針，更積極向公司內部宣導各項節能減碳方式，例如關燈、減塑、上班走路走樓梯、低碳蔬食飲食、環保再造等議題 ，透過教育推廣鼓勵同仁實踐綠色生活。

證交所強調，系列活動將從個人做起，從小地方開始一起發揮減碳的力量，將個人影響力擴散到家庭及更廣泛的社會，讓地球變得更美好。