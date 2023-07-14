歌迷不畏烈日，在大太陽下追星搖滾。（許逸民攝）

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處特別打造「2023澎湖黃金海岸音樂嘉年華」活動當澎湖新品牌，今、明兩天結合澎湖獨有的海島風情，以湖西鄉林投沙灘為活動場域，綿延尖山、林投與隘門等3個村落，在夕陽、海風浪漫氛圍之下，用滿滿的熱血音樂為暑假拉開序幕，希望透過活動吸引更多青年旅人體驗在地觀光，伴隨熱情音樂舒放身心，一起搖滾SING海風，享受海洋與音樂的完美融合。

今天下午起在林投沙灘熱力開唱，由原子邦妮、金曲樂團麋先生，還有今年鍍金金曲獎最佳演唱組合的Crispy脆樂團等多組樂團輪番上陣，明（15）日更有芒果醬、好樂團及本土天團玖壹壹等；就是要引領帶動獨立音樂的風潮，創下獨立音樂在澎湖最精彩的演出，成就澎湖音樂新品牌-搖滾Sing海風

今天下午太陽熱力不減下，就有不少樂迷早提前來到舞台現場等待，就是為了目睹偶像風采，等候眾星雲集的卡司陣容掀起一波波音浪。

而除了歌唱演出外，現場也有澎湖特色美食及文創品市集派對，讓大家品嚐在地風味美食及購買紀念品，同時也安排澎湖首創黃金海岸飄雪及童趣泡泡體驗、刺激好玩的趣味躲避球賽等，讓大家在澎湖盡情放電、享受快樂、創造回憶。

還有與林投社區發展協會共同合作，辦理「牽罟瘋漁趣」活動，邀大家一起參與傳統古老捕魚文化，體驗半日漁夫樂趣。

澎管處長許宗民表示，暑假拉開序幕熱場的「2023澎湖黃金海岸音樂嘉年華」結束後，將接續辦理「第八屆澎湖秋瘋季」系列觀光旅遊活動，重點以8月19日至9月30日（每星期六），於觀音亭濱海休閒園區推出「2023澎湖追風音樂節」作為主打活動，期間並串聯9月17日「2023澎湖自行車跳島嘉年華」及11月5日「2023菊島澎湖跨海馬拉松」等系列活動，讓更多遊客在夏秋之際到澎湖遊玩。