有黑幫背景的26歲張姓男子長期假藉慈善勸募協會名議，在北台灣找民眾募捐，今年3月初，張不滿另1間慈善勸募協會人員「搶地盤」，竟動手施暴，警方日前逮捕張男等6人，訊後依組織等罪送辦。而他所屬的善團則被撤照，但近日張又以相同手法向民眾募款，警方提醒務必慎選愛心捐款對象，以防不肖人士濫用民眾愛心。

據了解，今年初，張男利用慈善勸募協會名義，在大台北地區醫院、捷運站，頻向民眾勸募。但另1間協會的陳姓男子卻在同地勸募，張認為陳刻意搶地盤，今年3月份，當街擄走陳男，強押上車痛毆。

警方追查，實情則為雙方搶爭募款地盤，經蒐證後，報請新北地檢署指揮偵辦，日前逮捕張男等6人到案。張男向警方供稱，陳男與協會裡女性成員有感情糾紛，他看不過去，才出手教訓陳男，張男等人訊後被依組織、妨害自由、傷害等罪移送偵辦。

張男事後得知，原先的勸募協會恐被撤照，還要上繳募得款項，近期他獲交保，重新換照、更改協會名稱，又在醫院及捷運站，以相同手法騙取民眾愛心募款。

警方透露，不肖人士藉由成立慈善勸募協會募款，不法所得可觀，經常爆發搶地盤的糾紛，呼籲民眾須多加提防留意。