大陸女星王鷗以古裝劇《琅琊榜》走紅，此後也陸續推出《九州縹緲錄》、《莽荒紀》等作品，擁有不少粉絲支持。2021年她與小五歲的相聲藝人何九華傳出姊弟戀，誰料持續不到兩年，男方今(14日)就被爆劈腿，「與一女子在車上索吻。」

王鷗2021年傳出有男子探班拍戲現場，並一同回到酒店休息，事後更被挖出男方的身分，是小4歲相聲藝人何九華。誰料，大陸狗仔「攝影劉大錘」今發文爆料，指出：「何九華車中幽會美女」，並附上相關影片佐證，據相關畫面顯示，何九華6月底時開車接一位女士，且兩人在車上關燈共處近三小時，而後何九華驅車載女方回住處，離車前還摸黑索吻。此外，兩人更一同前往女子家內，待了一小時後，男方才離開返回王鷗的住處。

消息曝光後，在微博上引發討論，並登上微博熱搜榜的榜單內。然而，網友們留言指出：「一報還一報」、「迴旋鏢也來的太慢了」、「難道男朋友也開始討論劇本了嗎」、「天道好輪迴、蒼天饒過誰。」看似並未因此爆料事件而聲援女方。

事實上，男星劉愷威2013年公布與女星楊冪結婚。然而，在2016年拍攝《莽荒紀》時卻被狗仔爆料進同劇主演王鷗的房間，隔了一段時間才出來，而照片曝光後兩人表示是在對劇本，而相關事件在網路上鬧得沸沸揚揚，其粉絲們也各執一詞，陷入羅生門的境地。