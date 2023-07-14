林哲熹（左）和陳昊森戲裡有不少對手戲。（羅永銘攝）

林哲熹（右）和陳昊森都經歷過失去重要親人的痛苦。（羅永銘攝）

林哲熹先前在《我們與惡的距離》中細膩揣摩思覺失調病患，入圍當年金鐘男配角，這回在《地獄里長》首挑大樑擔綱男主角，他原本以為自己是被導演找來演沉穩的律師，結果一甩陰鬱形象，飾演能見鬼、熱血的里長。

劇中有場遊覽車翻落山谷的橋段，讓角色們頓時失去最重要的人，林哲熹曾有過同樣痛苦的經驗。去年疫情到了尾聲愛犬就過世，他感傷地說狗狗永遠在等待回應，因為知道他可以等待，就會把工作往前擺，先處理更重要的事情，但突然失去，才深刻感受沒有事情是永遠存在的。

林哲熹：「不可或缺的東西我可以隨時不要，但一直待在身邊、像是理所當然的人我更想珍惜。」一直在身邊、穩交10年的女友，有想要結婚嗎？他含蓄地說：「有想啊。」他也設下2年目標，要財富自由、買房子塞滿喜歡的家具。

這回拍戲他體驗許多第一次，吊鋼絲、飛車、也為拍地獄場景去不少從未到過的秘境，還有第一次裸體趴在已故影劇圈大哥龍劭華身上。他提到那場戲安排很多裸男，中場休息龍劭華完全沒架子，挺著大肚子、穿四角褲和大家一起拍照留念。

當天收工後龍劭華特地要林哲熹陪他到一旁便利商店聊天，關心入行至今的狀況、分享和女兒相處，一聊就是2個小時。後來有粉絲認出龍劭華要求拍照，他便拉著林哲熹一起入鏡，介紹給粉絲認識，提醒林說：「粉絲有要求拍照就要拍，人家喜歡你是你的福氣。」

林哲熹回憶得知龍劭華驟世衝擊很大，「離我們殺青不到一年，龍哥拍戲的過程都好好的，很健康談笑風生，真的很難過，他很有愛、能感受他的力量，他也是第一個跟我聊這麼久的前輩。」他慶幸這部戲有留下龍劭華帥氣、精彩的身影。