新加坡當局擴大調查交通部長易華仁涉嫌貪汙案，對涉及這宗罕見案件的酒店大亨王明星發出逮捕通知，王明星旗下旅店置業公司表示，他已同意與貪汙調查局合作，並獲准交保。

綜合法新與路透社報導，旅店置業公司（Hotel Properties Limited）在聲明中表示，新加坡貪汙調查局（CPIB）未對王明星提出任何指控，但要求王明星提供與易華仁（S.Iswaran）的往來資料。

聲明又說，王明星「與貪汙調查局充分合作，並已提供對方要求的資料」。

根據這項聲明，王明星今天不在國內，他將在回到新加坡後將護照上繳貪汙調查局，並已繳納10萬新加坡幣（約新台幣234萬元）保釋金。

新加坡總理李顯龍本週稍早指示易華仁休假。在此之前，貪汙調查局表示，易華仁「目前正在協助」進行中的調查。

李顯龍說，貪汙調查局已請他批准展開正式調查，其中包括約談易華仁等人；貪汙調查局表示，由於調查仍在進行，無法透露細節。

此案是新加坡罕見的高官貪汙調查案，身為亞洲頂尖金融中心的新加坡一向以清廉的政府為傲。公務員領有豐厚薪酬以防貪汙，有些部長年薪甚至超過100萬新加坡幣（約新台幣2339萬元）。

79歲的王明星坐擁38家酒店和度假村，旗下品牌包括 COMO、四季酒店（Four Seasons）、硬石酒店（Hard Rock Hotel）和凱煌酒店（Concorde）。受到這項消息影響，旅店置業公司股價一度下跌7%，終場以下跌4.4%作收，創下2年多來最糟表現。

新加坡媒體報導，王明星被視為將一級方程式賽車（F1）帶到新加坡的功臣。2007年，新加坡旅遊局與世界F1大賽管理機構國際汽車聯盟（FIA）簽約合作，王明星參與其中協商，而易華仁長期是負責F1新加坡大獎賽事務的部長。