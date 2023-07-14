桃園市社會企業中心辦理社會企業創業競賽，分社創萌芽組與社企創業組，總獎金達60萬元，14日舉行決賽與頒獎典禮，盼透過競賽引導青年關注社會議題。（蔡明亘攝）

桃園市社會企業中心辦理第7屆「桃園社會企業創業競賽」，吸引66組團隊參賽，今舉行決賽與頒獎典禮。桃園市副市長王明鉅表示，桃園是年輕的城市，青年創業能量潛力無窮，競賽媒合各界資源，由創業企業先進提供借鏡榜樣，給予青年後輩經驗、商務、財務等指導，支持青年發揮想法、開創創業空間，同時也盼帶動更多青年關注在地議題。

王明鉅指出，這次競賽分為「社創萌芽組」與「社企創業組」，萌芽組針對關注社會議題、有創意構想的青年，希望協助將其想法落實為行動，邁向創業之路，創業組則鼓勵已有創業計畫或執行經驗的團隊參加，協助他們在創業之路走得更穩。

王明鉅說，今年競賽總獎金高達60萬元，吸引66組團隊參賽，今決賽由4位社會企業代表評選出獲獎團隊，將成為桃園青年創業的先鋒。除以獎金獎勵，青年局也提供豐富資源，包括賽前及賽後各階段的工作坊課程，獲獎隊伍後續還有業師一對一輔導、標竿社會企業參訪、投資人媒合舞台等。

王明鉅表示，無論是否獲勝，都鼓勵所有團隊繼續努力創業，他也分享幾項創業建議，首先要清楚創業想解決什麼問題，接著是找到誰是顧客，因為企業必須財務平衡才能存活，最後是瞭解為什麼顧客願意付錢，都思考清楚才算充分準備。

青年局長侯佳齡表示，桃園社會企業創業競賽邁入第7屆，首度與國立中央大學及國立台北商業大學合作，深入校園辦理校內遴選，結合學校課程及師資，透過教育引導能量，將社會企業概念注入校園，引導學生關注、思考並嘗試以創新及創意的構想解決社會問題。

侯佳齡提到，今年競賽規畫於賽前及賽後各階段提供參賽團隊工作坊課程，例如初賽前提供社會企業概論及提案力課程，培養參賽團隊對於社會企業的基本認知及提案技巧，賽中以設計思考及擴大影響力課程，強化入圍團隊的提案內容，決賽後更將持續以創業育成、智財管理及投資募款的課程，深入扶植有潛力的團隊朝成立社會企業的方向邁進。