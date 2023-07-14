「台灣最速男」楊俊瀚，剛在曼谷亞錦賽男子100公尺決賽由於起跑速度過慢，最終追趕無力，10秒31名列第八，無緣站上頒獎台。

擁有10秒11全國紀錄的楊俊瀚，昨日預賽10秒25，今日準決賽10秒33壓線晉級，剛才的決賽安排在第八跑道，鳴槍起跑反應慢了一些，全程都在追趕的狀態下，最終惜敗。

楊俊瀚賽後表示，這次來到曼谷，從預賽、準決賽到決賽都是出現起跑速度太慢的問題，回去後必須和教練討論加強改進，唯一慶幸的是決賽成績比準決賽好一點，至於明日的200公尺是否參賽得看今晚身體恢復狀況而定。