「台灣最速男」楊俊瀚，剛在曼谷亞錦賽男子100公尺決賽由於起跑速度過慢，最終追趕無力，10秒31名列第八，無緣站上頒獎台。
擁有10秒11全國紀錄的楊俊瀚，昨日預賽10秒25，今日準決賽10秒33壓線晉級，剛才的決賽安排在第八跑道，鳴槍起跑反應慢了一些，全程都在追趕的狀態下，最終惜敗。
楊俊瀚賽後表示，這次來到曼谷，從預賽、準決賽到決賽都是出現起跑速度太慢的問題，回去後必須和教練討論加強改進，唯一慶幸的是決賽成績比準決賽好一點，至於明日的200公尺是否參賽得看今晚身體恢復狀況而定。
「台灣最速男」楊俊瀚，剛在曼谷亞錦賽男子100公尺決賽由於起跑速度過慢，最終追趕無力，10秒31名列第八，無緣站上頒獎台。
擁有10秒11全國紀錄的楊俊瀚，昨日預賽10秒25，今日準決賽10秒33壓線晉級，剛才的決賽安排在第八跑道，鳴槍起跑反應慢了一些，全程都在追趕的狀態下，最終惜敗。
楊俊瀚賽後表示，這次來到曼谷，從預賽、準決賽到決賽都是出現起跑速度太慢的問題，回去後必須和教練討論加強改進，唯一慶幸的是決賽成績比準決賽好一點，至於明日的200公尺是否參賽得看今晚身體恢復狀況而定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。