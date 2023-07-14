資深音樂人李坤城過世後，他的兒子李卓軒和「繼母」林靖恩因遺產問題鬧翻，李卓軒今（14日）首露面接受節目採訪，談到雖然和林靖恩和解了，但其實他去搬遺物時，一度又和林靖恩發生糾紛，還找了警察介入。

李卓軒上《小記者大明星》透露，自己繼承父親的著作權及所有收藏，但他回家去搬珍貴的黑膠唱片時，林靖恩卻表示「套房裡面的東西不能搬」，還把房門鎖起來，於是後來請警察到場，李卓軒也出示合法繼承遺產的文件，林靖恩只好開門，他才發現爸爸珍貴的台語黑膠唱片都在裡面。

此外，李卓軒也列出林靖恩的7大罪狀，更表示「她的房產在5月初就申請要賣了，還要我去幫她辦這些遺產稅的東西，辦完之後才能真正過戶，在這中間一直跟我說『我們一人一半好了，好好地整理好』，可是實際上她已經賣掉了。」認為對方「是心機算盡的人。」

至於有網友質疑李卓軒過去10年都沒現身，他也解釋當初爸爸和林靖恩交往時，父子倆就協議好不會在社群網站上提到李卓軒的存在。而他被問到這10年間有勸過爸爸分手嗎？他坦言自己做為兒子的立場，無法去控制爸爸要跟誰交往，「我只能說，他做的東西不要影響我，我只能默默看，我其實也蠻無奈。」雖然他是不支持，卻難以阻止。