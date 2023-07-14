桃園市「萬安46號」演習將在7月24日13時30分至14時登場，大園警方表示，這次萬安演習採取北部地區同步執行，演習當日除施放緊急警報外，並實施人車管制，請民眾注意警報發放、配合引導人員指揮避難。

為求演習過程順利，大園警分局特別邀大園、觀音區公所、協勤民力、消防局及環境稽查大隊大園、觀音中隊等相關單位，共同召開「萬安46號演習工作協調會」商討執行，希望透過橫向聯繫與協調，讓演習能順利圓滿。

大園警分局分局長王鉉仁表示，今年萬安46號演習北部地區訂於7月24日13時30分至14時止，將配合國軍「漢光39演習」同步演練，並採有預告、全區（北部地區）同時方式，實施30分鐘防情傳遞及警報發放等實作演練。

這次演習除施放緊急警報外，並實施人車管制，演習過程中或許會造成民眾些微不便，但為加深民眾居安思危觀念，平時一定要做最好的準備，最壞的打算，藉由警、軍及協勤民力相關管制及引導措施，就可以讓民眾快速、就近進入避難設施中避難。