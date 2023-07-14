「2023 台北國際夏季旅展」14日至17日在台北世貿一館盛大開展，針對中彰觀光圈，參山處聯合中市府觀旅局推出滿額抽獎，旅展期間於兩館消費滿1000元即可抽雙人遊程與住宿券。（參山國家風景區管理處提供／潘虹恩台中傳真）

疫後觀光復甦！「2023 台北國際夏季旅展」14日至17日在台北世貿一館盛大開展，其中，交通部觀光局參山處特別與客家委員會聯合行銷「浪漫台3線藝術季」推出好玩的深度遊程。此外，也推出14條台灣觀巴優惠遊程，帶領民眾享受專人包車遊參山的深度之旅。

參山國家風景區管理處處長曹忠猷表示，為擴大行銷參山及竹竹苗、中彰觀光圈等，此次特與客委會合作，旅展期間到參山處攤位，即可在舞台活動參與浪漫台3線藝術季的遊程競標，並送購物金與藝術季限量周邊商品，歡迎到竹竹苗感受慢活、深度與藝術的旅遊。針對中彰觀光圈，參山處則聯合中市府觀旅局推出滿額抽獎，旅展期間於兩館消費滿1000元即可抽雙人遊程與住宿券。

此外，全台最夯的台灣觀巴推出14條遊程買1送1，包括「南庄向天湖秘境1日遊」、「福壽山梨山武陵繽紛四季之旅」、「走入鹿港雲林歷史長廊時光之旅」、「穆斯林友善小鎮1日遊」、「八仙山新社拈花惹草1日遊」、「大雪山、谷關、捎來山步道悠閒2日遊」、「唯一之旅」等有買1送1優惠價，民眾可以享受專人包車遊參山的深度之旅。

旅展期間竹竹苗與中彰限時好禮特惠除有新竹飯店與遊程優惠外，也推出限量在地特產好禮，如苗栗縣的杭菊護手霜與艾草菜包、台中市的純釀果醋、天然橘子果醬、自然雞蛋等禮品。參山處表示，此次精心準備多項遊程及產品，並聯合台中觀旅局舉辦滿額抽獎，民眾買了遊程或產品之外，還能再參加抽獎，有機會拿到雙人遊程與住宿券。