台灣「羽球一姐」戴資穎上月在台北公開賽創下5度奪冠的賽史新猷，今天參加賽後首場品牌活動，為日本體組成計品牌站台。小戴強力推薦新品的「腳點」測量功能，呼籲大家都能提早重視腿部肌肉的維持與訓練，不只對運動員來說很重要，每個人的日常行走、站立都必須靠雙腿支撐，透過腳點分數也能從中發現可能面臨的肌少問題，提早為健康把關。

「過去只能以自己的身體狀態感受腿部肌肉變化，現在透過腳點量測，能夠精準分析腿部肌肉分數，讓我更好掌握日常訓練成效與體能狀況！」小戴說：「身為羽球選手我需要鍛鍊跑、跳、急停、邁步等腿部動作，有了腳點分數作為依據，就能為我每日的訓練強度建立更精準的指標。」

而對一般消費者來說，無論是否有運動習慣，腿部肌肉是每天站立與行走都需要依賴的身體肌肉，若是腳點過低，可以視為可能罹患肌少症的警訊，必須增加適度的運動量來加強腿部肌肉的健康。

醫師江坤俊提醒隨著年齡增長，腿部肌肉會不斷加速流失，40歲以後肌肉量會以每10年減少百分之8的速度急速降低，因此提早培養起運動習慣與肌肉量，能夠大大降低未來的安全隱憂。

最後，小戴也向大眾呼籲，腿部肌肉訓練不只是運動員的事情，每個人每天生活都會大量運用雙腿肌肉，如果不維持健康的肌肉狀態，即便是簡單的日常行走也有可能會受傷。透過「腳點」測量，能夠精準檢視腿部健康狀態的變化與肌肉量增減，隨時把關腿部肌肉品質，搭配正確的飲食保健與運動訓練，讓雙腿穩健支撐身體重量，避免老年失能以及遠離肌少症的風險。