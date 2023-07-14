一名網友自稱當事人，稱女方網路照片與本人差太多才會丟包。(圖／爆料公社)

台中林姓女子與男網友「阿宏」相約到嘉義遊玩，卻在半途被男方丟包，後經由警方協助申請「川資」服務，才順利返家。一名疑似當事人的男網友則在臉書發文，指稱女方網路照片與本人差太多，引發網路熱議。

一名王姓「阿宏」網友在臉書發文「不好意思、當天把你丟包在嘉義，因為～你網路上給我的照片跟本人差太多了」，同時貼出兩張照片對比，短短時間湧入數百名網友留言「男生要好好保護自己」、「這修圖也太厲害了」、「網戀真的不要衝動」、「太過分了，不能怪阿宏」、「出門一塊錢都不帶也是問題很大」。

事件鬧大後，該名網友緊急發文澄清並非當事人，開了不當玩笑，對當事林女與信以為真的人道歉。(圖／爆料公社)

由於留言人數爆衝，短時間就傳遍各大社團平台，該網友見事情鬧大，事後二度發文，澄清自己並非當事人，只是開玩笑，但冷靜下來後，認為對被丟包的女生造成困擾，必須道歉，「本人做錯事要勇於道歉，希望事件早日落幕」。

日前一名女子在嘉義高工公車站前徘徊，顯得不知所措，員警接獲通報前往現場了解情況，林女見到警方後當場崩潰，大哭失聲，控訴被「阿宏」從台中開車到嘉義市，對方中途以要找朋友拿東西，一去不復返，等了一小時才知道自己被放鴿子，身上又沒半毛錢，才會報案請求警方協助，最終藉由「川資」服務領取到火車票，順利返家。