陳昊森（右）曾拒絕角色，沒想到一周後「入坑了」，左為林哲熹。（羅永銘攝）

陳昊森（右）設下２年後要開演唱會的目標，左為林哲熹。（羅永銘攝）

陳昊森繼電影《刻在你心底的名字》後再度與瞿友寧導演合作，飾演外表不修邊幅，對老婆癡情的聽障總鋪師。他說在宣傳《刻在》時就收到角色大綱，就被角色吸引，「心裡很癢，因為這總鋪師是很接地氣的，有很多心碎的戲，想挑戰跟自己很不一樣的角色。」

不過當時時間無法配合就先婉拒，他還調皮嘲笑參演的嚴正嵐，每天情緒都很凝重，結果不到一個禮拜，敵不過角色的吸引力，自己也「入坑」了。

他特意讓角色外表不修邊幅、聲音不好聽，「人會因為自己主觀條件不符合常人標準，把失敗、不被重視的時刻歸咎在這個原因，如果還要跟好看連結，那角色不會成立，很感謝整個角色往不好的地方走。」劇中有場遊覽車翻落山谷的橋段，讓角色們頓時失去最重要的人，陳昊森曾有過同樣痛苦的經驗。

提到失去，陳昊森第一時間想到已過世的阿嬤，當時阿嬤住院，體育班要去比賽、集訓，本來想訓練完再去看她，但就此錯過見最後一面的機會，「我到現在才有感覺，有些東西是不會永遠都在的。」

他也為自己設下2年後要開演唱會的目標，「都有在創作音樂作品，每次去看別人演唱會還是會很憧憬。」開玩笑說屆時要當首位攻「大巨蛋」的歌手。

（場地提供／JR東日本大飯店 台北；服裝／上身：MSGM 褲子：KENZO）