為鼓勵初次尋職青年及非典型就業青年積極求職並穩定工作，勞動部今年7月起推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，15歲至29歲青年未在學且連續90天以上未就業，在求職過程中可領取尋職津貼，穩定就業後還可以領取就業獎勵金，最高可領到4萬5000元，桃竹苗預估將有1萬3000人受惠。

勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛表示，初次尋職青年穩定就業計畫，將關注焦點放在初次尋職、超過3個月仍未就業以及部分工時加保青年，在尋職期間完成相關求職條件後可申請尋職津貼，減輕經濟壓力。

尋職津貼共可申請3次，每滿30日可請領5000元，最長90日，參與計畫的求職者在60日內找到工作，並符合相關就業條件（同一雇主）穩定就業滿30日、90日、180日，可分別申領5000元、20000元、10000元就業獎勵，青年尋職及就業獎勵合併最高可以領取45000元，桃竹苗地區初估預計會有1萬3000人受惠。

林淑媛說，青年是國家的未來，也是國家永續發展與社會創新與進步的動力來源，為協助青年順利就業，勞動部5月啟動「投資青年就業方案第2期」，針對職涯發展、產業人才供需落差、高失業、低薪資及非典型就業等5大議題，提出相對應的對策為「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」，依照青年需求及產業情勢，希望共同協助青年就業。

林淑媛提到，若青年在尋職過程中需要任何職涯錨定、履歷撰寫、面試技巧等幫助，歡迎到桃竹苗地區各就業中心或位於新竹的賈桃樂學習主題館洽詢，現場提供一案到底、深度職涯諮詢等就業服務資源，並可針對個人適合申請的就業獎勵金進行詳盡解說，相關方案內容，可至網頁查詢（https：／／event.taiwanjobs.gov.tw／youth_jobs／index.html）或洽03-4855368分機1250了解計畫資訊。