張錦豪稱黃國昌占用國有地使用分區居然是山坡地保育區。（張錦豪提供）

「館長」陳之漢、前立委黃國昌以「公平正義救台灣」為訴求，發起民眾7月16日上凱道遊行，遭到綠營圍剿。近來民進黨新北市議員張錦豪14日晚間在臉書發文酸黃國昌，「聖人國昌超越你的想像！違建只有昌能你不能」，還指控黃違建蓋在國有山坡地保育區。

人在國外的張錦豪透過臉書發文「人間的極品！道德的典範」，黃國昌在汐止水源路上的透天厝領有合法使照為1至4樓，每層樓同為114.3平方公尺，除了加蓋第五層樓，還被在地的人加碼爆料「他家後面全部都是違建」。

張錦豪說，曾沿著康誥坑溪，竟發現「大驚奇」，根據老丙建容積160％，建蔽率40％，黃不僅把其餘的60％全蓋滿，居然還直接蓋在國有地上，2塊占用國有地的使用分區都是山坡地保育區。經專業人士計算，白雲段13地號約占用25平方公尺、秀山段1203地號則占佔用54平方公尺。

張錦豪還PO出2006年與2018年的空拍圖，「除了頂樓不一樣，後方增建物也不一樣，國昌老師家的違建真的是發揮到了極致，光是違建的面積就超過原本合法的1倍。」

張還酸說，「人間的極品！道德的典範！至於把房子蓋在國有山坡地保育區上違反什麼法令，可能要問問黃律師才正確，不曉得我引用的對不對。」