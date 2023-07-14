桃園市中壢警分局13日受到桃園廣播電台FM106.9邀請，由副分局長詹枝松率領偵查隊長陳志鵬前往，擔任一日廣播員，向聽眾說明現今案發最高、損失金額最大的詐騙手法「假投資」型詐欺，透過大聲公說出心中想說的話，就是「鄉親啊！別被騙啦！」

詹枝松表示，去年全台有近3萬件詐欺案，受騙金額高達70億元，所以警方一方面努力偵查，另方面也認真教導民眾如何「識別詐欺」。尤其是詐騙集團最會利用人們「貪」的心理，再假冒名人或投顧老師建立基礎信任後，就把人騙得團團轉。所以投資一定要擦亮眼睛看清楚，投資一定有賺有賠，沒有穩賺不賠的投資。

桃園廣播電台主持人蘇如楓也表示認同，長久以來電台就以造福社會為宗旨，現在詐欺案件頻繁，更常看到電視上很多人被騙得血本無歸，盼透過廣播讓重要資訊傳播到社會的每個角落，提升民眾識別詐欺能力，和鄉親一起擔任錢包守門員，保護自己和家人不受騙。