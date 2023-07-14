基隆市政府發言人林麗蟬（中）表示，教育處也會利用各種管道對學童及家長加強戲水安全的宣導。（徐佑昇攝）

基隆近期溺水意外頻傳 謝國樑籲民眾注意安全 將加強水域管理

炎炎夏日許多民眾前往戲水，基隆有許多景點可從事水域活動，但近期卻頻傳有溺水意外事故。對此基隆市長謝國樑與發言人林麗蟬於14日召開「水域遊憩防溺宣導」記者會，除呼籲戲水民眾注意安全外，也與相關單位盤點水域巡邏人力及巡檢機制，並進行全面加強宣導。以提高民眾水域安全觀念及防溺警覺，保障民眾安全並降低水域發生意外事件。

謝國樑表示，基隆市非常適合從事戲水及海上活動的城市，但近期卻常發生溺水意外，例如大武崙沙灘周邊海域連續兩天發生兩起溺水事件，還有潮境公園浮潛民眾也發生溺水事件，因此每到週末就讓他壓力不小，擔心又有民眾發生意外。

謝國樑說，市府相當重視民眾水域遊憩安全，已指示各單位務必加強防溺宣導，保護民眾安全。為避免發生憾事，請民眾在戲水時，應在設有救生人員值勤的區域游泳，並聽從指導勿超越警戒線。如已設有「禁止游泳」或「水深危險」等禁止標誌區域，請勿避免接近，保障生命安全。

謝國樑強調，將要求基隆市內水域主管機關針對管理地點加強巡查頻率，並重新檢視警示標語、救生設備設置情形，同時也請本市各級學校積極宣導並建立學生正確水域觀念，及請娛樂漁船業者務必向遊客強調正確使用救生衣以及注意個人安全維護。

謝也提醒，民眾從事海岸垂釣活動，可至本市基隆港東岸防波堤、八斗子漁港、望海巷漁港、長潭里漁港、外木山漁港、大武崙漁港等7處合法開放垂釣區進行岸際垂釣活動，各港口海巡安檢機關亦有提供免費救生衣借用服務，只要押證件即可借用。

林麗蟬表示，教育處也將發文請各校利用朝會、跑馬燈，親師會及給家長的一封信等加強宣導學生水安重點，同時利用返校集會時間，加強水域安全宣導，並且請學校針對應屆畢業生及所有學生家長宣導水安觀念。也希望民眾在夏日能夠安全盡情享受戲水之樂的同時，快快樂樂出門、平平安安回家。