台中林女慘遭「阿宏」丟包的事件引發網友熱烈討論，未料後來竟出現「假阿宏」，發出林女與另一名女子的對比圖，揶揄本人和照片差很大，被抓包盜圖後，假阿宏緊急道歉澄清。而被盜圖的正妹，真實身分是寬頻房訊董事長游登傑的未婚妻邱筠淨，她表示無法確定究竟盜圖兇手是誰，只希望大家不要繼續轉傳。

日前台中一名林姓女子透過交友軟體認識男網友「阿宏」，相約由阿宏開車一起到嘉義玩，不料，阿宏疑似故意將林女「丟包」在嘉義市，林女苦等不到人，又沒有錢買車票，只好請求警察幫助，並哭訴阿宏聲稱「找朋友拿東西」，竟然從此人間蒸發。

事件曝光後，網友的討論度相當高，甚至出現一名名字有「宏」的男網友，在臉書貼出林女的新聞照片，和一名正妹的對比圖，揶揄道：「不好意思，當天把妳丟包嘉義，因為妳本人跟網路上給我的照片差太多了」，讓許多網友霎時誤以為「阿宏」親自發聲，眼見輿論一發不可收拾，該名男網友才緊急澄清，「開玩笑而已！當事人不是我」，強調自己做錯事勇於道歉，希望事件早日落幕。

事實上，「假阿宏」發出的對比圖，本尊是IG擁有7.6萬粉絲追蹤的網美邱雪，被盜用的照片是她7年前在臉書上分享的自拍照，對此，邱雪也無奈發布限時動態：「好了，大家可以不用再傳給我了」。

除此之外，有眼尖網友發現，邱雪的真實身分其實是寬頻房訊董事長游登傑的未婚妻邱筠淨，根據《ETtoday新聞雲》報導，邱筠淨表示，無法確定是被林女還是網友阿宏盜圖，「但那是我的照片，希望大家不要再繼續轉傳了」。

據了解，寬頻房訊科技股份有限公司的資本額有5億5千萬元，董事長游登傑今年1月才在馬爾地夫包下餐廳求婚，預計今年底或明年初完婚，如今因為新聞事件衍伸各種風波，游登傑也發文說：「盜我老婆的圖，被丟包上新聞剛好而已！」