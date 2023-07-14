暑假到來，為維護兒少身心健康安全，桃園市大溪警分局特別結合教育局，社會局、經發局、都發局、消防局、衛生局、勞動局、環保局等局處，擴大辦理「青春專案」保護兒少擴大臨檢暨多項專案勤務，並由分局長徐坤隆率隊前往轄內妨害青少年身心健康場所、青少年易聚集場所及治安熱點，臨檢、查緝及宣導，嚇阻不法行為，共查獲販賣第三級毒品彩虹菸1件1人、勸導偏差行為少年3件3人。

大溪警方表示，鑒於幫派、詐欺集團常吸收青少年從事不法，為注重青少年正向發展，今年青春專案分為3大執行主軸及6大重點工作，分別為「淨化環境」、「防制被害」及「預防宣導」，重點工作則是「遏阻接觸新興毒品」、「防制幫派組織吸收少年、「防制少年淪為詐欺車手」、「防制兒少性私密影像犯罪與被害」、「強化少年網路安全觀念」、「防止少年深夜流連」，盼青少年遠離犯罪誘惑，有效杜絕犯罪，避免誤入歧途。

徐坤隆指出，打擊犯罪、預防青少年被害是警察責無旁貸的責任，然而保護青少年安全不單是警方責任，呼籲社會大眾共同努力，讓青少年遠離幫派組織和涉及暴力的活動，不參與詐騙集團。

徐坤隆也說，提醒青少年使用網路要小心，保護個人資訊不外流，避免遭不法使用，深夜不流連不當場所，確保自身安全，也呼籲營業場所負責人應秉持道德良知，遵循法律規範，勿貪圖小利、心存僥倖，縱容無知青少年陷於偏差行為誘因場所，共同維護安全健康的成長環境。