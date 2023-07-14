立法院下周即將召開第七會期第二次臨時會，民眾黨團總召邱臣遠今天表示，將提議將《資通安全管理法》以及《個人資料保護法》的修正草案納入本次臨時會議程，以落實處理詐騙與資安問題的具體規範。

邱臣遠指出，這已經是本會期休會期間第二次召開臨時會，希望如6月12日朝野協商結論完成性平修法三讀、有效監督民眾黨團在首次臨時會的朝野協商中提出呼籲台美21世紀貿易倡議實質審議、理性充分討論回應社會公平正義期待的外役監條例修法。

邱臣遠說，面對日趨嚴重的網路詐騙與資安問題，已成為國安問題，但民進黨政府拿不出有效治理手段，本黨團始終對打詐及資安保持高度關注，我們將提議將《資通安全管理法》以及《個人資料保護法》的修正草案納入本次臨時會議程，以落實處理詐騙與資安問題的具體規範。

邱臣遠強調，雖呼籲儘速完成審查，但過程嚴審是必要，我們民眾黨作為最強在野，必定仔細監督、明確把關。也應從這次預計兩周的臨時會開始提高審查效率，因此行政機關應積極找各黨團及提案委員進行溝通說明，執政黨黨團也應尊重在野黨團意見。

另外，邱臣遠表示，這次納入議程的外役監條例修法，在第六會期就已列為優先法案，原本應是在正常會期中，進入委員會進行完整的討論，而不是發生不幸事件後，才發現有立法怠惰狀況，必須趕緊在時程較壓縮的臨時會完成，希望這狀況能改善。