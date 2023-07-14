行政院昨天通過統稱為性平三法的《性騷擾防治法》、《性別工作平等法》、《性別平等教育法》修正草案。民進黨感謝行政院對於近期國內「MeToo」運動積極且確實的回應；這是台灣性別平等推動的重要里程碑 。

性別平等事務部主任李晏榕表示，行政院的修法草案以被害者保護、支持為核心，以跨領域、跨專業、跨部會的方式，重新織起能夠接住被害者的網路。

她說，其中權勢性騷擾將會有更明確的定義且增訂罰則、增加懲罰性賠償，也明確定義最高負責人以及其涉及性平案件時的處理方式。此外，草案亦加強外部監督與支持，並將被害者保護扶助入法，包括保密協定與提供被害人諮詢協助外，也規範媒體不得報導或公開足以識別被害人身分的資料等。

李晏榕重申，此次「MeToo」運動的起點來自於民進黨中央黨部的職場性平事件，逐漸壯大成改變台灣的能量，在這個重要的時刻，民進黨除了再次檢視現有的內部機制改革外，更希望邀請社會大眾一起支持與監督本次修法，讓社會整體從法律上的改革，帶來性別文化的重要轉變。

李晏榕也提到，民進黨已於上週中執會通過修正「民主進步黨中央黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法」一案，藉由制度上的改革，改善原先防治與救濟機制的不足之處，抱持著與政院本次修法案同樣的精神，以被害者保護為核心，創造性別友善的職場，對於過往體制的不足與執行的落差所造成的傷痛，民進黨將會持續反省，堅守價值，建立一個性別平等的社會。