桃園市長張善政今出席「打造友善職場，跨國攜手建設示範工程」，他表示，今從台達電中壢六廠工地門口一路走到會場，看到營造廠商麗明營造以熱危害警示、堆高機智能輔助等科技設施，提升工地與職場安全，讓在台工作的外籍移工，在工作上沒有安全顧慮，安心在台打拚，盼未來這些科技設施能普及至桃園各工地，減少職災發生。

張善政指出，全台都有缺工問題，桃園也有許多正在進行中的建設，缺工情況更是明顯，因此也陸續引進外籍移工，而移工朋友離鄉背井到台工作，台灣更應盡力保障他們的生活品質及職場安全，讓移工無後顧之憂。

張善政說，因語言隔閡可能影響溝通，因此若能在職場環境中推動自動化、科技化措施，加強防範工安意外，相信能減少語言溝通的障礙，進而保障移工朋友在工地的安全。

張善政提到，台達電及麗明營造都是優質企業，其中麗明營造承攬國內多項重大工程，在桃園更是維持零職災，相信以台達電的規模和要求，及麗明營造過去零職災的好紀錄，今參訪的台達電中壢六廠工地能成為桃園模範工地之一。

勞動局長李賢祥表示，桃園外籍移工數達全國之冠，對桃園產業發展及社會具有不可抹滅的貢獻，而營造產業本就是高職災風險，若再加上語言隔閡及思鄉情懷等原因，有可能使移工因溝通不良，造成對作業安全的危害辨識能力不足，或缺乏安全意識而發生災害。

李賢祥說，企業應加強實施母語職場安全訓練，協助取得我國專業證照等措施，提供安全友善職場環境，並重視他們的生活需求，使他們能安心在異鄉打拚，進而充分發揮個人潛力，為企業帶來更大助力。