包括當年辦理ADR的承銷券商Goldman Sachs、律師事務所Simpson Thacher & Bartlett LLP、中華電信存託憑證保管銀行JP Morgan與國際重要資通訊公司及台灣金融業者等貴賓，都將親臨現場，共同慶祝中華電信民營化工程重大的關鍵里程碑。

2003年7月中華電信成功至美國發行存託憑證（ADR），成為台灣首家前身為國營事業而躋身全球最大國際資本市場的企業。過程中，該公司團隊協力克服重重難關，將國營事業體質進行轉型，向國際投資人釋疑，並通過國際投資人專業檢視，成功完成海外釋股，加速了公司民營化的腳步，也讓中華電信能更具競爭力，無懼電信自由化後的國內市場競爭。

中華電信表示，過去20年來，該公司持續以台灣電信龍頭企業，在國際資本市場為股東創造價值，除了協助台商全球佈局外，也與其他電信業者廣泛進行策略及資本合作，成功開拓美洲、東亞、東南亞等國際市場。

暌違20年，中華電信董事長郭水義率團前往紐約敲鐘，接櫫中華團隊將以客戶整體資產、科技平台資產、基礎網路四大資產及優質人才資產為基礎，賦能個人及家庭客戶、政府及企業客戶、國際客戶及策略夥伴持續創新，為客戶、策略夥伴、股東以及員工創造價值，為中華電信的新使命。並以四大價值觀「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」為共同基礎，打造中華電信的三大願景：成為「以永續發展為基礎的國際標竿企業」、「數位生態系統賦能者的領導品牌」、「遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團」。

郭水義率隊於紐約證券交易所敲鐘的同時，中華電信亦將同步於台北舉行「中華電信美國上市20週年研討會」，由總經理林昭陽主持，除了邀請20年前參與美國上市的中華電信前董事長呂學錦進行專題演講外，也邀請到20年前協助中華電信美國上市的前高盛承銷團隊要角—宋學仁及余佩佩，及熟悉國際資本市場與企業經營的前中鋼董事長王鍾渝，進行精彩的對談。