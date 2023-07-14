新任矯正機關首長宣誓(矯正署提供)

法務部長蔡清祥與出席觀禮貴賓及各機關首長、矯正署單位主管合影(矯正署提供)

法務部矯正署為讓各矯正機關業務能順利推展，並促進及活絡所屬機關人才交流，14日舉行矯正機關首長聯合交接及宣誓典禮，由法務部長蔡清祥監交，北區矯正機關13位首長和矯正署官員齊聚觀禮。

法務部長蔡清祥致詞表示，法務部對於機關首長任用，一向秉持用人唯才、適才適所的原則辦理。他除感謝矯正機關首長在第一線工作的辛勞外，也勉勵在座的機關首長們應從自身作起，思考矯正機關於推動各項施政作為時，除要求政策需達成目標效益外，亦需將廉政治理概念納入政策執行過程，並落實行動管理，提醒矯正機關首長謹守依法行政，發揮教化功能，以協助收容人復歸社會。

矯正署表示，此次人事異動配合台北監獄典獄長吳澤生及嘉義監獄典獄長吳永杉退休，由法務部統籌辦理，職務調整計有台北監獄等共7所機關首長。

7名矯正署及監所主管異動如下：

一、矯正署副署長葉貞伶調派臺北監獄典獄長。

二、新竹看守所所長戴明瑋調派明德外役監獄典獄長。

三、綠島監獄典獄長翁永芳調派新竹看守所所長。

四、矯正署後勤資源組副組長邱量一調派綠島監獄典獄長。

五、台中看守所所長蘇慶榮調升嘉義監獄典獄長。

六、矯正署安全督導組組長楊益彰調派臺中看守所所長。

七、高雄監獄副典獄長劉昕蓉調升臺南少年觀護所所長。

最後，交接典禮在法務部長蔡清祥與出席觀禮貴賓及各機關首長、矯正署單位主管合影下圓滿完成，也為矯正體系開展新氣象。