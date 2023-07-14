文章出道將近40年，外貌體態幾乎沒變。（陳俊吉攝）

歌手文章（本名黃文章）當年以〈三百六十五里路〉、〈古月照今塵〉等歌唱響大江南北，出道發行首張專輯即活躍於兩岸、星馬等華人地區，當紅時期「車不到家門不坐、衣不是名牌不穿」，是許多樂迷心目中的優質偶像。17年沒有和台灣媒體面對面暢聊的他，近日接受本報專訪，透露此行不僅逛夜市，還採買平價服飾，笑說：「我穿著短褲夾腳拖，拿悠遊卡搭捷運、坐公車。」從容自在。

文章曾獲金嗓獎、金鼎獎及金鐘獎男歌手肯定，1990年後歌唱事業重心逐漸移往大陸，近年定居新加坡、北京2地，近日難得現身台灣，不僅外表凍齡、容貌依舊，出道近40年的他身材幾乎跟出道時一樣，因此常被歌迷認出來要求合照。聊起保養秘訣，文章謙虛說：「老天爺眷顧吧！謝謝老天爺、謝謝媽媽，感謝媽媽生得好。」透露每周至少運動3天，每天只吃1餐，少肉多菜愛喝熱湯，這些習慣數十年不變。

文章今年5月率35人編制的管弦樂團在馬來西亞柔佛開唱，歡度63歲生日，接著10月將在吉隆坡舉辦「追夢的我」演唱會，明年1月4日是他出道40周年，有望來台舉辦巡演，和多年不見的歌迷們相聚。