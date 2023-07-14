最近網路上兩大女戰神郭鬼鬼與馮語婷隔空交戰，馮語婷多次點名郭鬼鬼，今（14）日郭鬼鬼無預警在臉書發文道歉，並解釋4大爭議，大方認了有女兒和戴假髮，也與馮語婷好好溝通過，希望大家接受一個新的自己。

與小紅老師一起揭露NONO狼行的網紅馮語婷，不時會在臉書爆料或是對其他名人的看法，而她多次點名「雪乳戰神」郭鬼鬼，雙姝因此持續網路論戰數個月；但郭鬼鬼今（14）日晚間突然在臉書發聲，向馮語婷道歉，還解釋各種爭議。

郭鬼鬼先向馮語婷和粉絲們道歉，也謝謝對方這段時間的督促，讓她明白身為公眾人物要謹言慎行；藉此郭鬼鬼也坦承並解釋多項爭議，關於外流照和戴假髮，都是和減肥有關，減肥前醜照被外流她也很不開心，而戴假髮是因為減肥和壓力的後遺症。

另外郭鬼鬼認了有女兒一事，她透露自己家庭因素複雜，不想讓任何人曝光，希望她能安心成長；至於社群追蹤數，郭鬼鬼解釋自己為了增加追蹤有去國外一些社團發文，最後卻引來一堆外國廣告帳號，呼籲大家不要嘗試。

最後郭鬼鬼希望大家能接受一個全新的自己，她已經用跳下懸崖的勇氣發文，未來她會更努力，對不起也謝謝大家的鞭策。