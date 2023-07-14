合作金庫今年於全國北、中、南三區舉辦四場「2023合庫講堂-樂活安養‧大師特訓班」活動，首場台北場7月14日於合庫總行文康中心舉辦，為今年的活動揭開序幕。

合庫講堂邀請各領域專家透過不同角度探討銀色生活及銀色金融商品，由知名主播劉祝華主持，並邀請知名理財專家夏韻芬、前衛生署署長葉金川、物理治療師簡文仁，分別暢談「退休理財」、「迎向快樂人生」、「遠離肌少骨鬆」等主題，協助民眾迎接富足健康的銀色人生。

合庫長期關注國內高齡社會議題，已連續四年舉辦合庫講堂，合庫銀行並持續在財富管理領域推出多元資產配置商品，協助民眾穩步累積退休金等各項理財資產，同時更領先同業推出以房養老、安養信託等服務；合庫人壽亦已連續13年獲得金管會肯定為提高國人保險保障之保險公司，今年也持別推出保戶加值服務，提供彈性喘息服務及實務指導員予保戶，讓長照家庭有更多的社會資源。

在民眾規劃退休生活的過程中，合庫提供財富管理、信託、信用卡、壽險、證券等五大平台完整商品。合庫銀行信託部協理張玫蓉指出，民眾可透過定期定額方式小額投資共同基金，及早進行退休規劃。合庫證券推出近年投資股市最熱門方法「定期定額存股」，投資標的均是經過精選的個股及ETF，並舉辦手續費優惠活動回饋客戶，合庫證券的「合庫金證點」APP，讓投資人一指搞定存股大小事。

張玫蓉也表示，在積極準備退休金同時，應善用信託商品保全資產，尤其近年來金融詐騙猖獗，也不時傳出爭產社會新聞；信託產品相當親民，且極具彈性，不僅可以保障財產安全，還能依照需求量身訂做契約內容，同時可以結合保險，預先將身後保險金交付信託，防爭產、避詐騙，民眾及早規劃便能妥善安排財產的運用及分配。以合庫屢獲金管會評鑑肯定的「高齡者及身心障礙者財產信託」為例，可以協助規劃退休後日常生活所需的資金、延續照顧身心障礙子女的心願。此外，合庫在去年推出「家庭福利信託」，靈活的將各個家庭成員人生時期的需求共同納入信託契約規劃，不僅能儲蓄、管理退休資金以預做退休生活的準備，也能守護家人。