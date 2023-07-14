侯文欽筆下的白楊瀑布。（曹婷婷攝）

侯文欽將小件油畫作品與隨手素描、照片集錦設計成可翻閱的形式，帶給觀者不一樣的感受。（曹婷婷攝）

走到哪、畫到哪，畫家侯文欽遊歷世界20多國，以畫筆見證眼中美好風景，即日起在台南吳園公會堂舉行「環遊世界寫生展」，他還精心將畫作、旅行各地的照片設計成「剪貼簿」的概念，紀錄世界各國精華與走過的足跡，讓參觀民眾隨手翻閱，跟著畫家一起去旅行！

即將邁入70歲的侯文欽，繼2022年展出「邊吃邊畫」展覽後，今年再次推出環遊世界寫生展，展期至8月5日，共展出百號大油畫16張，1O號油畫20張，寫生小畫1至2號千幅畫作，他說，此次畫展匯集一路走來的旅行畫作，作品涵蓋油畫、素描約1200件，小件作品都是當場繪製，大件作品則是回台後創作。

他說，這些作品是集結橫亙30多年、跑遍20多國的創作，過去3年因為疫情關係沒法出國，但今年以來，已經走訪了阿根廷、日本、北越跟夏威夷，期間也維持走到哪、畫到哪的習慣。

侯文欽分享，3月在「世界最浪漫的地方」阿根廷，每天從飯店看向公園，在探戈樂音下到處都是翩翩起舞的人們，他一連速寫好幾張，「看著畫，彷彿就會跳探戈了」；4月櫻花季走訪日本15天，完成53張畫作，小速寫2本，從東京到大阪到京都，都是他筆下的風景。

5月前往北越也一連畫了29張，最後一張是船行陸龍灣，妻子正好坐在船頭賞景，他返家後，完成50號大作品，剛好趕上畫展開展。

他說，一路畫下來，也不乏深觸靈魂之作，好比在西班牙馬德里普拉多博物館（Prado）看著500年前迪亞哥·維拉斯奎茲（Velaquez）作品，吸引他當場速寫維拉斯奎茲拿著調色板、畫筆、佩著劍的雕像，時空間隔500多年，兩個畫家靈魂在畫紙和雕像前相遇，帶給他給極大震撼，也期待把這樣的情懷，透過作品與大眾分享。