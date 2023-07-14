Johnnie Walker最近推出黑牌AIR-INKTM全球限定台北瓶，邀請台灣知名塗鴉藝術家BlackZao攜手創作包裝設計，並自即起至七月底在信義威秀影城徒步區設置大型錯視裝置藝術，開幕當天邀請R&B女神Julia吳卓源與創作歌手高爾宣出席，並當場塗鴉參與裝置藝術的創作，充滿藝術氣息。

Julia吳卓源首度挑戰牆面彩繪，笑說本以為塗鴉很簡單，沒想到要注意手腕的施力、色彩的飽和度及圖像的均勻度，其實難度很高。

BlackZao曾獲全美獨立音樂獎最佳專輯，於2002年開始接觸街頭塗鴉，將台灣廟宇、山水奇石、城市景觀等元素融入畫作當中，是藝壇備受矚目的藝術家。BlackZao為Johnnie Walker黑牌AIR-INKTM創作的全球限定台北瓶，保留了他最具指標的東方傳統元素，包括松竹梅、壯闊雲海和傳統建築，以一條飛龍貫穿視覺，穿越現代化繁榮的街景，包含台北101大樓和台北捷運，勾勒台北的地標，限量2500瓶。

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