美國傳奇投資人「股神」巴菲特（Warren Buffett）周四（13日）偕同妻子於美國愛達荷州出席投資銀行舉辦的業界峰會「艾倫公司太陽谷會議」（Allen & Co Sun Valley Conference）。夫妻倆在會場附近甜品店得知一杯咖啡要價4美元（約新台幣124元），股神之妻忍不住向工作人員抱怨「同樣價錢我在其他行情合理的地方可以買1磅咖啡」，完全符合這對夫妻節儉的名聲。

艾倫公司太陽谷會議有「億萬富翁年度夏令營」稱號，高齡92歲的巴菲特與77歲的妻子艾絲翠（Astrid Buffett）連袂赴愛達荷州出席。《富比士》雜誌統計，巴菲特身家超過1150億美元（逾台幣3兆5584億元）。

巴菲特與第二任妻子艾絲翠花錢觀念頗為相近。

這對超級有錢夫妻檔老來依然節儉，身家上千億美元，仍然住在巴菲特購入逾70年的房子裡。這處住所位於內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha），巴菲特1958年以3萬1500美元買下。外傳他也會使用折價券消費，用折扣價買下冰雹砸傷的的汽車，麥當勞也是他的早餐選項。

《紐約郵報》查明，咖啡價格讓艾絲翠嫌貴的地點是愛達荷州太陽谷的奧地利主題甜品店Konditorei，位於太陽谷度假村附近，在當地頗受歡迎。4美元咖啡是全店價格最低的飲品，冷萃咖啡要價5.5美元，其他花式飲品更貴，最貴一杯賣6美元（約台幣186元）。

巴菲特住所位於美國內布拉斯加州，早在1958年就入手。

艾絲翠是巴菲特的第二任妻子，總是陪同巴菲特出席太陽谷峰會。今年會議期間，有人聽見艾絲翠提及夫婿最近平衡感不好。巴菲特習慣早起，即將於今年8月滿93歲，今年峰會第1天與第2天，常有人看見他身穿繡有2023年峰會字樣的紅色上衣乘坐高爾夫球車穿梭會場。

艾絲翠2006年嫁給巴菲特，當時她60歲，巴菲特70歲。婚前兩人交往多年，巴菲特的元配蘇珊（Susan Thompson）知情也給予祝福，蘇珊2004年辭世。