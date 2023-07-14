雅美（達悟）族藝術家張世凱的作品「嶼舟共生」。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市長張善政期許，盼透過機捷車站原民風裝置藝術，讓國際旅客認識台灣豐富的原民藝術。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

「原力進站」藝術裝置邀請桃園在地與原住民族藝術家共同設展。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市原民局攜手桃捷公司，於機捷A17領航站以「原力進站」為主題，邀請多位原民藝術家為車站內外創作5件藝術作品，展現桃園原民特色。桃園市長張善政表示，作品展現泰雅族、阿美族、排灣族、巴崚泰雅族與雅美（達悟）族等族群特色，為捷運車站增添原住民族文化風格，並讓搭乘機捷的國際旅客認識台灣豐富的原民藝術。

張善政表示，機捷A17領航站對面就是陽光劇場，鄰近的文化地標「國際原住民族文化創意產業園區」即將落成，未來將展出許多原住民族的藝術創作，並發展文化創意產業，日後與機捷A17領航站串聯，將成為桃園體驗原民文化特色的藝文廊帶。

張善政提到，許多原民朋友在音樂、舞蹈、藝術等文化創意領域，都有傑出表現，市府近年也以相關輔導政策，鼓勵原民朋友發揮文化與創意天分，並替他們尋找適合出路，讓他們的能力得以發揮、被更多人接受，獲得發展機會。

張善政說明，這次原民局將原民藝術家的藝術創作，展示於人來人往的捷運站，讓國內與國際旅客能有機會體會原民藝術之美，是非常好的推廣方式，機捷沿線其他車站未來也可結合不同文化與藝術特色，讓搭乘捷運成為文化與視覺饗宴。

原民局長陳姿伶指出，「原力進站」藝術裝置邀請桃園在地與原住民族藝術家共同設展，在機捷A17領航站打造桃捷首個原住民族主題車站，車站內外有不同原住民族藝術家創作的5件藝術作品，今日正式對外展出，盼藉藝術品連接「國際原住民族文化創意產業園區」，成為國際旅客認識台灣原住民族和進入原鄉的第一站，建立台灣與原住民族的意象聯結。

陳姿伶介紹，5件藝術作品包括泰雅族遷徙文化及歷史的「泰雅遷徙」；阿美族藝術家優席夫創作的「微笑迎賓大道」，以色彩強烈的原住民族人笑臉迎接旅客；「循著樂音找到祢」是排灣族藝術家伊誕・巴瓦瓦隆的創作，藉由風的擺動，讓風鈴樂音迴盪在捷運站前歡迎旅客；藝術家成若涵以「泰雅族竹屋」作為設計概念，與桃園巴崚泰雅族小朋友共同創作的作品「家屋」；雅美（達悟）族藝術家張世凱的作品「嶼舟共生」利用傳統拼板舟進行藝術創作，呈現南海島國之原民傳統色系及海的意象等。