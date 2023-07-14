國民黨台北市議員徐巧芯、鍾小平今在北市議會受訪，鍾小平也帶來領養的流浪犬黑狗「恐龍」，說牠是「狗界章魚哥」，並拿出台北市士林大同立委參選人游淑慧、王世堅的照片，結果恐龍直接衝向游淑慧的照片狂舔。徐巧芯也笑說，恐龍是「中華民國派、正藍軍的狗狗」。

鍾小平今在受訪時提到，他與徐巧芯都在各自的選區都接到很多陳情，反映寵物看病太貴，因此力推因此要力推毛小孩健保，也提到自己是流浪動物之家基金會前董事長，邀請徐加入流浪動物之家基金會當志工。徐巧芯也認大型犬「恐龍」當乾兒子，笑說自己體重都還不到50公斤，現場差點拉不住「恐龍」。

徐巧芯在餵恐龍吃罐頭時提到，鍾小平說恐龍是「狗界章魚哥」會預測選情，隨後她與鍾小平也各自拿著王世堅、游淑慧的照片，要讓恐龍「舔照片」預測誰會當選士林大同區立委。

結果恐龍直接衝向鍾小平，並狂舔游淑慧的照片，完全沒看徐巧芯手上的王世堅，現場記者也都笑翻。徐巧芯也笑說，看來恐龍也心有所屬，果然是鍾小平推薦的狗狗是正藍軍，是「中華民國派、正藍軍的狗狗」。