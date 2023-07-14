文章出道將近40年，外貌體態幾乎沒變。（陳俊吉攝）

歌手文章（本名黃文章）當年以〈三百六十五里路〉、〈古月照今塵〉等歌唱響大江南北，出道發行首張專輯即活躍於兩岸、星馬等華人地區，當紅時期「車不到家門不坐、衣不是名牌不穿」，是許多樂迷心目中的優質偶像。17年沒有和台灣媒體面對面暢聊的他，近日接受本報專訪，透露此行不僅逛夜市，還穿著短褲夾腳拖，拿悠遊卡搭捷運、坐公車，身心靈從容自在。

文章從小家境優渥、注重課業，如今已屆花甲之年仍好學不倦，去年開始於馬來西亞的理工大學研習MBA工商管理碩士課程，每個月他都從新加坡飛到馬來西亞念書，相當用心。此行回台，回憶當年點滴往事，文章開心分享80年代時，歌手被唱片公司保護得很好，也因此特別注重形象，他幽默說：「我以前都不過馬路的，來接我的車一定要停在家門口，原因是我不想走斑馬線，走斑馬線好像上舞台、下舞台，多尷尬啊。」

他當時會想像自己過馬路時的模樣，形象好不好、外表會不會太邋遢，「因為開車的人等紅燈時一定是看著前面，會去評論路人」，各種想法充斥腦子裡，「現在想想覺得很好笑，其實可能根本沒人理你、沒人在意」。

他以前也很喜歡穿名牌，覺得只要是名牌衣物，穿在身上就能加持明星氣勢，如今走過歲月洗禮，他發覺穿搭舒服才重要，所以這趟來台，他不只逛了最愛的書店，還走訪夜市、採買生活用品，前幾天逛進士林夜士裡一間平價服飾店，試穿2小時後血拚1萬多元的衣褲及包包，這位大明星還大包小包自己提回家。

文章今年5月率35人編制的管弦樂團在馬來西亞柔佛開唱，歡度63歲生日，接著10月將在吉隆坡舉辦「追夢的我」演唱會，明年1月4日是他出道40周年，有望來台舉辦巡演，和多年不見的歌迷們相聚。