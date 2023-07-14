藝人小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚多年，育有大女兒Elly（許曦文）、二女兒Lily（許韶恩）與小女兒許老三（許曦恩），而小S也時常透過社群平台曬出與家人們互動的生活日常。然而，小S日前在節目上透露，隨著女兒長大，開始會對自己的發文照片有了意見，直言「有經過我的同意嗎？」

小S日前在節目《小姐不熙娣》中透露與女兒的相處方式，指出隨著女兒長大，她們會認為「你要PO任何東西，要經過自己的同意。」此外，小S提及某一次上傳的照片中，因為畫面中可見到女兒的同學，竟被女兒要求要跟該名入鏡的同學道歉。

對此，小S表示自己透過導師取得聯絡方式後，有向女兒同學親自致電道歉，「對不起，阿姨沒有經過你同意就PO這個東西，真的很抱歉。」並笑稱自己雖然是國際巨星，但依然懂得說抱歉，更藉此機會指出：「每個父母都要試著Say Sorry。」認為此舉才能讓親子關係更加緊密。

小S發3女兒照片遭圍攻！逼到校道歉全場笑翻！（影片來自小姐不熙娣YouTube，如被移除請見諒。）

事實上，小S前段時間還陪女兒參加舞蹈大賽以及畢業餐會，事後也在社群平台上曬出親密貼臉的相關照片。此外，今年母親節時，也因為收到女兒給的卡片，而在影片中忍不住雙眼泛淚，顯見她與女兒們的感情相當好。