桃園市消防局第四大隊14日辦理小小消防體驗營，設計關卡「繩上功夫」。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

為落實防火防災教育，加強消防安全基礎觀念，桃園市消防局第四大隊今在大溪區著名踏青景點月眉休閒農業區旁的大溪分隊辦理小小消防一日體驗營。活動開放80位國小五、六年級生參加，開放即秒殺回響熱烈，活動現場熱鬧歡樂，盼藉教導學童消防安全知識，將預防火災及安全戲水觀念帶至每個家庭。

桃消防第四大隊表示，小小消防一日體驗營活動豐富，上午為防火防災概念及CPR、AED體驗及認證課程，下午體驗活動設置6大關卡，包括「震盪防衛」、「戲水玩不溺」、「繩上功夫」、「火場逃生術」、「變身！消防戰士參上」及「滅火急先鋒」，讓學童體驗各項防災知識。

其中「滅火急先鋒」及「變身！消防戰士參上」關卡，學童可穿著消防人員裝備，拖帶假人，使用AR體驗火場避難與逃生，嘗試使用遊戲方式讓學童體驗初期滅火，也可體驗消防員拿1.5吋水帶進行滅火，孩童們使出力氣控制射水方向，射到指定靶上才算過關，這項闖關活動讓一旁拍照的家長也「凍未條」想一起參加。

大溪分隊長劉晏汝表示，防火與防災知識從小開始學習，盼透過遊戲闖關方式讓孩童寓教於樂，今參加的學童都表示收穫滿滿，除了體驗消防員平時救人及滅火的工作外，也學習到面對地震或火災時，該採取哪些合適應對方式。

第四大隊大隊長郭百倫呼籲，防火、防災觀念應從小深耕，家長們與小孩一起規畫家庭防災應變計畫，一同演練，提升家戶災害應變能力，除培養家長與孩童間的感情外，也可有效降低災害發生風險，希望明年大朋友帶小朋友繼續來體驗消防闖關活動。