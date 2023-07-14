天后李玟（CoCo）5日驚傳過世，而今（14日）傳出她的告別式將在31日於香港舉行，對此，二姊李思林稍早也發文，證實她的喪禮及出殯儀式時間。

李思林透露為方便大家預早安排，CoCo的喪禮及出殯儀式會在7月31日及8月1日於北角香港殯儀館舉行，且7月31日下午6點至晚上10點，會在該館一樓大禮堂進行公祭，其他時間以私人形式舉行，並謝謝外界關心。

今有媒體報導李玟告別式在7月31日舉行，根據當地習俗，隔天進行火化儀式，不少各地的粉絲得知消息後，紛紛訂機票、住宿，希望飛到香港送她最後一程。其實11日李玟頭七時，就有傳李玟家人已安排師父在台灣隔海誦經，但她的二姊李思林否認，至於告別式時間，她也表示有確定後一定會通知大家，請耐心等候。

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