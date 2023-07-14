桃園市大園區公所於7月10至14日辦理「2023大園區學生講客暑期夏令營」，盼結業後學員對於客語及客家文化產生濃厚學習興趣，運用客語進行簡易生活對話，為今年暑假增添客家人文氣息，與客為伍。

大園區長徐藍科表示，這次營隊招生共計30人，主要是大園區國小三至六年級學生，且對客語有興趣者。課程內容設計經多次討論拍板定案，其中靜態課程有客語說故事、客語繪本說故事、客語導覽員培訓、口才、台風、儀態練訓、客家兒歌練唱、大坵園開發史介紹、客家國樂賞析等。

動態課程則有客家廣場舞、客家手工藝、羽毛球訓練、農場導覽培訓及體驗等，活動地點在區公所3樓、視聽室及陽榮休閒農場，透過多樣化的教學、參訪、體驗等方式，感受優質客家語言及文化，進而發現並認同客家，提升客語使用能力。

徐藍科說，這次活動除了30位學員外，動員20位老師、20位助理教師、15位工作人員，課程設計著重客語導入，每堂課程開始會以客語先說明，例如客家歌謠先用客語教歌詞，客語團康舞也會先介紹歌詞，國樂演奏客家傳統歌謠時也會用客語介紹歌謠含意，相信透過這次夏令營學習，學員必收穫滿滿，真正達到客語向下扎根目的。