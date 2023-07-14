瓦城董事長徐承義在5月底亦曾申報，於6月1至6月30日期間，以鉅額逐筆交易方式轉讓1千張瓦城持股。理由與此次相同。

徐承義目前在瓦城持股4,097張，預定轉讓後持股約2,597張。而6月與此次兩次申讓共計2,500張瓦城股票。

哲泰股份有限公司是瓦城的最大股東，持股占比上升至29.17％，代表人也是徐承義，第二大股東則為徐承義個人，持股下降至16.28％。