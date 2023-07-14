瓦城董事長徐承義在5月底亦曾申報，於6月1至6月30日期間，以鉅額逐筆交易方式轉讓1千張瓦城持股。理由與此次相同。
徐承義目前在瓦城持股4,097張，預定轉讓後持股約2,597張。而6月與此次兩次申讓共計2,500張瓦城股票。
哲泰股份有限公司是瓦城的最大股東，持股占比上升至29.17％，代表人也是徐承義，第二大股東則為徐承義個人，持股下降至16.28％。
連鎖餐飲集團瓦城（2729）董事長徐承義14日申報，將在7月17日至8月16日以鉅額逐筆交易方式轉讓1,500張瓦城股票，對此瓦城公司表示此係為使公司長遠發展及持股穩固，擬轉讓持股予哲泰控股公司，落實永續經營及持股集中管理的初衷。
瓦城董事長徐承義在5月底亦曾申報，於6月1至6月30日期間，以鉅額逐筆交易方式轉讓1千張瓦城持股。理由與此次相同。
徐承義目前在瓦城持股4,097張，預定轉讓後持股約2,597張。而6月與此次兩次申讓共計2,500張瓦城股票。
哲泰股份有限公司是瓦城的最大股東，持股占比上升至29.17％，代表人也是徐承義，第二大股東則為徐承義個人，持股下降至16.28％。
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