民眾黨總統參選人柯文哲今晚出席「柯文哲全國中小企業聯誼總會」在立法院康園餐廳舉辦的餐會，聯電榮譽副董事長宣明智的大兒子宣昶有出席。宣昶有指出，爸爸支持藍白合或白藍合，更透露爸爸一直在出手協助白藍合或藍白合，柯文哲已經先出來舉手說要選總統了，「如果他成績很好的話，我們就跟他玩嘛！」

宣昶有指出，自己代表宣明智出席，父親支持藍白合、反貪腐、愛和平，因此派他過來，指柯文哲跟他們的理念差不多，因此他們也要支持。

媒體追問，支持藍白合還是支持「郭柯合」？宣昶有強調「藍白合」，鴻海創辦人郭台銘一定要支持藍白合，或白藍合都可以，「白藍合聽起來也不錯呀！」郭台銘就支持「白藍合」就可以了，藍白合也ok。

宣昶有續指「郭台銘獨立參選也可以，但最後一定要支持藍白合」。

他認為，民進黨主席賴清德現在是總統參選人，綠營很團結，就是看到國民黨總統參選人侯友宜、郭台銘、柯文哲有合作的機會，民進黨才會這麼團結，如果政府做不好一定要有反作用力，人民的心聲就是希望政府做得好一點。

至於藍白合誰正誰副？宣昶有認為，「我們人民不care，只要他們合就可以了」，總統、區域立委都要合作，只care藍白合或白藍合，有人出來當leader是最好的。

被問起爸爸這局全力支持柯文哲？宣昶有答稱，「我爸爸支持藍白合或白藍合」，光支持一個人是打不贏的，更透露爸爸一直在出手協助白藍合或藍白合。

是否要約朱立倫與柯文哲溝通會面，或是約侯友宜？宣昶有意有所指表示，侯友宜應該被某些人騙了，媒體問被騙的意思，宣直言「就是他老闆啊，朱老闆。」此時柯文哲嚇得連忙打圓場。

宣接著說，他不代表柯文哲，但老百姓的心裡都覺得侯友宜被朱立倫騙了，「這幫不了他」，但時間到了藍白合一定歸隊，不歸隊就是綠的繼續執政，我們就沒有戲看。到底何時才會歸隊？宣昶有稱不曉得，或許最後一秒登記時候。

媒體再問郭台銘是否也被朱立倫騙，宣昶有思考後表示「全世界都想騙他吧，我覺得」。

宣昶有最後表示，柯文哲已經先舉手出來說要選總統了，「如果他成績很好的話，我們就跟他玩嘛」，看起來柯文哲成績上半場很好，可是民進黨下半場都很厲害，一下就打完了。至於是否覺得國民黨現在表現的不太好？宣昶有回答「國民黨⋯大家都有共識」。